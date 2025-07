Napoli, contatti serratissimi per chiudere per Beukema: le ultime

Nuovi contatti tra Napoli e Bologna per Beukema: gli azzurri sperano di chiudere

Il Napoli conta di chiudere per l’arrivo di Sam Beukema dal Bologna, che chiede 30 milioni per l’olandese.

I contatti tra i club sono in corso anche in queste ore e sono serratissimi. Gli azzurri vogliono chiudere anche l’ultima piccola distanza rimasta per il difensore.

Le cifre dell’operazione sono intorno ai 30 milioni di euro chiesti dai rossoblù.

Intanto, gli azzurri stanno formalizzando anche l’arrivo di Noa Lang dal PSV.