Le ultime e la probabile formazione del Napoli di Antonio Conte per la gara contro l’Atalanta, valida per la dodicesima giornata di Serie A

Riparte il campionato di Serie A dopo la pausa nazionali. Il Napoli di Antonio Conte torna al ‘Maradona’ con l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Bologna.

Gli azzurri affrontano l’Atalanta, alla prima partita di Raffaele Palladino sulla panchina dei bergamaschi.

Il Napoli dovrà affrontare una situazione delicata soprattutto a centrocampo, con l’infortunio di Anguissa che si è aggiunto a quelli di De Bruyne e Gilmour.

Ecco le possibili scelte di Conte per la gara contro i nerazzurri.

La probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta

In porta resta Milinkovic-Savic, con Meret ancora ai box. Per il Napoli c’è in ballo l’ipotesi 3-4-2-1, ma al momento Conte va verso il 4-3-3, con la linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez, con quest’ultimo favorito su Spinazzola, ancora non al meglio. A centrocampo, come dicevamo, scelte quasi obbligate: accanto a Lobotka agiranno Elmas e McTominay. In avanti spazio a Hojlund centrale, supportato da Politano a destra e Neres a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte

Dove vedere Napoli-Atalanta

Il match tra Napoli e Atalanta è in programma per sabato 22 novembre alle 20:45, allo stadio ‘Maradona’ di Napoli.

La gara sarà visibile in diretta tv su DAZN e su Sky Sport, sui canaliSky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. La partita sarà anche trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.