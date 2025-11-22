Napoli show in 45’, Neres e Lang schiantano l’Atalanta nel primo tempo

Napoli scatenato al Maradona nei primi 45′ contro l’Atalanta di Palladino: Neres e Lang sugli scudi

Il Napoli risponde al meglio a tutti i dubbi e le critiche emersi durante la sosta per le nazionali, a seguito della brutta sconfitta per 3-0 contro il Bologna.

A prendersi le luci della ribalta sono David Neres, protagonista con una doppietta in 20′, grazie ai gol al 17′ e al 38′ e anche Noa Lang, lanciato titolare da Conte al posto di Politano.

Si tratta per entrambi del primo gol stagionale. Atmosfera incredibile al Maradona dopo il duplice fischio del direttore di gara: stadio in subbuglio, con i cori riscaldano l’atmosfera in una serata gelida al Maradona.