Doppio allarme in casa Napoli contro l’Atalanta: si fermano Rrahmani e Hojlund: la ricostruzione

Allarme infortuni per il Napoli di Antonio Conte, anche in una serata di festa vista la vittoria per 3-1 sulla prima Atalanta di Raffaele Palladino.

Sia Rrahmani (63′) che Højlund (73′) hanno chiesto il cambio per precauzione a causa di affaticamento muscolare.

Per l’attaccante, in particolare, episodio analogo alla partita contro l’Inter di ottobre, che lo vide poi fermo ai box per qualche settimana.

Secondo le prime informazioni, sembra che entrambe le situazioni siano più cautelative che preoccupanti, ma resteranno da valutare nelle prossime ore. Al posto di Højlund è entrato Lucca, mentre per Rrahmani, è stato il turno di Juan Jesus. Altra serata complicata per il Napoli sul fronte fisico.