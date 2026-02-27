Napoli, Anguissa non ci sarà contro il Verona

Il Napoli dovrà fare ancora a meno di Frank Anguissa: il centrocampista camerunese non recupera per la gara contro il Verona

Brutte notizie per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli dovrà fare ancora a meno di Frank Anguissa, che non recupera per la trasferta contro l’Hellas Verona, come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport.

Il centrocampista si sta avvicinando al rientro in campo dopo circa 4 mesi, e pochi giorni fa ha anche partecipato al test amichevole contro il Giugliano, squadra campana di Serie C.

Anguissa, però, non ci sarà contro il Verona: nonostante ci fossero buoni segnali, dunque, non prenderà parte alla trasferta con i gialloblù, lasciando ancora Conte senza uno dei giocatori più importanti.

Il camerunese, come anticipato, è ai box da novembre, quando nel ritiro della Nazionale aveva riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.