Napoli, dialoghi con Anguissa per il rinnovo

Dialoghi tra il Napoli e Franck Zambo Anguissa per il rinnovo con gli azzurri

Il Napoli sta parlando con Anguissa per il rinnovo. Gli azzurri hanno un’opzione per allungare il contratto del centrocampista per un ulteriore anno che però non hanno esercitato.

Scelta che il Napoli ha fatto per trattare il rinnovo in modo “normale”, con un approccio meno formale. La volontà è infatti quella di dimostrare al centrocampista la sua importanza nel club.

Questa iniziativa del Napoli è piaciuta ad Anguissa che in questo momento sembra orientato verso la permanenza.

Anche per questo motivo la trattativa tra gli azzurri e il Milan per Musah si è arenata.