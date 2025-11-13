Brutte notizie per il Napoli: Frank Zambo Anguissa ha rimediato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra

Continua il momento delicato in casa Napoli. Conte perde per infortunio Zambo Anguissa, che ha svolto gli esami dopo il problema muscolare accusato con il Camerun.

Come si legge nel comunicato del club azzurro, infatti, i test a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Dopo De Bruyne, dunque, Conte perde un altro tassello importante a centrocampo: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Anguissa rimarrà fuori almeno fino a gennaio. Il calciatore salterà la Coppa d’Africa con il Camerun.

Di seguito la nota ufficiale del Napoli: “Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.