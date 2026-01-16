Il Napoli attende i rientri di diversi giocatori: da Anguissa a De Bruyne fino a Lukaku, il punto sulle condizioni dei giocatori azzurri

Il Napoli è tornato in campo per lavorare verso la gara contro il Sassuolo. Gli azzurri si sono allenati agli ordini di Conte, che nel frattempo sta attendendo i rientri di diversi giocatori fermi ai box da settimane.

In particolare, come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, il più vicino a tornare in campo è Franck Anguissa: il centrocampista si era infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra lo scorso novembre, ma potrebbe tornare tra i convocati tra la trasferta di Copenhagen e il match con la Juventus.

Dopo il camerunese, Conte potrebbe accogliere Billy Gilmour, che si è operato lo scorso dicembre per la pubalgia. Discorso diverso, invece, per Kevin De Bruyne. Il belga è atteso nei prossimi giorni a Castel Volturno, un segnale importante verso il percorso di riatletizzazione dopo le cure effettuate ad Anversa.

Infine resta da definire il rientro di Romelu Lukaku, che sta continuando a lavorare tra campo e fisioterapia: il cammino per il ritorno in campo si è rallentato, perciò l’attaccante prosegue il percorso per recuperare totalmente dall’infortunio.