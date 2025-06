Napoli, Anguissa può rimanere: offerte al momento insoddisfacenti

André-Frank Anguissa, giocatore Napoli (credits: Andrea Rosito)

Il Napoli campione d’Italia continua a lavorare in chiave mercato, tra entrate e uscite.

Se per quanto riguarda gli acquisti sono già stati ufficializzati De Bruyne e Marianucci, qualche giocatore potrebbe invece lasciare.

Sembrava che tra i principali indiziati ci fosse Anguissa, ma adesso il camerunense potrebbe rimanere. Le offerte arrivate al giocatore – soprattutto dall’Arabia Saudita -, infatti, non sono soddisfacenti.

Inoltre, in caso di cessione, gli azzurri dovrebbero anche decidere se andare su un altro centrocampista. Al momento, dunque, rimane in stand-by la trattativa per Musah.