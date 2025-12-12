Dal punto sul centrocampo alle novità di formazione: cosa filtra da Castel Volturno in vista di Udinese-Napoli di Serie A

Il Napoli di Antonio Conte si è ritrovato venerdì 12 dicembre mattina al proprio centro sportivo per preparare la trasferta di Udine, in programma sabato alle 15.

Dopo la delusione europea contro il Benfica, gli azzurri devono immediatamente voltare pagina e concentrarsi sul campionato, dove occupano il primo posto a pari punti con il Milan.

L’allenatore dovrà ancora fare i conti con l’emergenza in mezzo al campo, che ancora una volta ne condizionerà le scelte.

Stanislav Lobotka resta il grande assente, ma le sue condizioni vengono monitorate giorno dopo giorno in vista della Supercoppa italiana. Per Gilmour e Anguissa, invece, i tempi di recupero sono più lunghi. Di seguito tutte le novità.

Napoli, le ultime in vista dell’Udinese

Tra le opzioni di titolarità per Conte spunta il nome di Vergara, dopo aver fatto bene sia in Coppa Italia che in Champions League. Il giovane potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di uno tra Elmas e McTominay. Lo scozzese, in particolare, necessita di una gestione oculata dopo gli sforzi delle ultime settimane, e potrebbe essere preservato in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Buone notizie invece sulle fasce, dove dovrebbero rientrare sia Gutierrez che Spinazzola. Ci sarà anche Politano, con Neres che comunque resta il favorito. Per Lukaku, invece, le condizioni saranno valutate con il passare dei giorni. L’ipotesi di un suo impiego già in Supercoppa non appare però così remota.