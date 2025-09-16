Il Napoli si sta preparando ad affrontare il Manchester City in Champions League: arrivano novità sulle condizioni di Meret

Tra le sfide più interessanti della prima gioranta della Champions League 2025/2026 c’è sicuramente la sfida tra Napoli e Manchester City, in programma per giovedì 18 settembre alle 21.

In campo si sfideranno infatti la formazione Campione d’Italia e una delle formazioni che nell’ultimo decennio si è sempre affermata tra Premier e Champions League.

Due filosofie, quelle di Antonio Conte e Pep Guardiola, a confronto. Ma anche il ritorno di Kevin De Bruyne contro la sua ex squadra all’Etihad di Manchester.

In vista della gara, gli azzurri hanno fatto sapere che gli allenamenti della squadra stanno procedendo e che Alex Meret, portiere della formazione, è tornato a svolgere lavori in gruppo.

Napoli, le ultime su Meret in vista del City

Questo il comunicato diffuso dal club sui propri canali ufficiali nella giornata di martedì 16 settembre: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di Champions, giovedì 18 settembre alle 21:00, all’Etihad contro il Manchester City“.

E continua: “La squadra ha svolto una seduta mattutina ed è stata impegnata in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità. Meret si è allenato in gruppo“.