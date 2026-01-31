Il Napoli spera di chiudere definitivamente nella notte Alisson Santos
Il Napoli spera di chiudere, entro stanotte, la trattativa per Alisson Santos, esterno offensivo classe 2002 dello Sporting CP
Il Napoli, dopo la vittoria contro la Fiorentina, è pronto a concentrarsi sulle ultime ore di calciomercato.
Il brutto infortunio di Giovanni Di Lorenzo non cambia i piani iniziali degli azzurri, che vogliono chiudere l’attaccante esterno.
Il club spera ora di chiudere nella notte per Alisson Santos, in modo tale da poterlo far viaggiar per raggiungere la città e completare tutto l’iter prima di diventare un nuovo giocatore del Napoli.