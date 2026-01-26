Napoli, si lavora per Alisson Santos: contatti con lo Sporting per un prestito
Tentativo in prestito Napoli per l’ala sinistra brasiliana dello Sporting CP. Valutazione alta del club portoghese.
Nella sua ricerca di un esterno sinistro, il Napoli ci prova per Alisson Santos, ala offensiva classe 2002 dello Sporting CP. Lavori in corso per un prestito, con il club portoghese che ha una valutazione molto alta di lui.
Da capire, innanzitutto, se dopo gli arrivi di Faye e Luis Guilherme lo lascerà partire. Il tentativo del Napoli, comunque, c’è.
Per il brasiliano 17 partite con un assist in Liga Portugal in questa stagione. Diverso il discorso in UEFA Champions League, dove è stato decisamente più protagonista.
In Europa, ha collezionato 7 gare con due reti contro Marsiglia e Kairat Almaty.