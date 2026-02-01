Napoli, scambio di documenti con lo Sporting per Alisson Santos: i dettagli

Scambio di documenti tra il Napoli e lo Sporting per Alisson Santos: dettagli e cifre dell’operazione

Il Napoli, dopo aver trovato l’accordo verbale con lo Sporting per Alisson Santos, adesso è pronto a chiudere anche formalmente. Come anticipato e raccontato, è lui il profilo individuato per rinforzare la squadra di Antonio Conte dopo le recenti uscite.

Un’operazione ormai giunta allo scambio di documenti, che prevede 3.5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 20 milioni proprio in caso di avvenuto riscatto.

La dirigenza del Napoli ha lavorato e voluto fortemente la chiusura di questa trattativa in quanto ritiene il brasiliano classe 2002 un giocatore decisivo.

Per lui, proprio pochi giorni fa, gol decisivo in Champions per la qualificazione dello Sporting tra le prime 8 al termine della League Phase. Un profilo che può dare vivacità anche a gara in corso.