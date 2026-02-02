LIVE | Napoli, ecco Alisson Santos: iniziate le visite mediche a Roma
Le immagini di Alisson Santos prima di diventare un nuovo calciatore del Napoli
Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha chiuso un altro acquisto, questa volta dal campionato portoghese. Ecco dunque il racconto LIVE della giornata di Alisson Santos, esterno d’attacco classe 2002 che arriva dallo Sporting.
Come ampiamente raccontato, si tratta di un’operazione che prevede 3.5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 20 milioni proprio in caso di avvenuto riscatto.
Alisson-day a Napoli: il racconto della sua giornata
9:50 – Non solo calciomercato a Villa Stuart per il Napoli. Poco dopo Alisson, anche Giovanni Di Lorenzo è arrivato a Roma per sostenere accertamenti medici dopo l’infortunio rimediato al ginocchio contro la Fiorentina. Un primo modo “speciale” per il capitano azzurro, per incontrare fin da subito il nuovo compagno di squadra e accoglierlo per questa esperienza
9:40 – Iniziate le visite mediche per il classe 2002.
9:30 – Ecco Alisson Santos arrivato a Villa Stuart: il brasiliano ora svolgerà le visite mediche per poi spostarsi nuovamente e firmare il contratto che lo legherà al Napoli
9:00 – Per aprire l’ultimo giorno di calciomercato invernale, ecco dunque le prime immagini del brasiliano arrivato a Roma. Atterrato a Fiumicino di prima mattina, dunque, si sposterà a Villa Stuart per le visite mediche.