Napoli, due piani alternativi per centrocampo ed esterno d’attacco

Il Napoli continua il lavoro sul mercato: i due piani degli azzurri per il centrocampo e l’esterno d’attacco.

Mentre il Napoli ha raggiunto l’intesa totale con l’Atletico Madrid per la cessione di Raspadori, si pensa al centrocampo ma non solo.

Il club poi deciderà se prendere uno o due centrocampisti e un esterno d’attacco. Per il centrocampo si tratta sempre con la Juventus per Miretti, in particolare sui bonus. In parallelo si tengono vivi i contatti con Musah sul quale preme anche il Nottingham Forest. Gli inglesi in giornata però non hanno chiuso l’affare.

Come esterno invece ricordiamo i contatti con Kevin che però attualmente è fermo a causa di un problema al menisco. Dopo aver saltato le ultime due partite dovrà ancora aspettare almeno 10 giorni per rientrare. Il Napoli quindi rimane vigile per lui ed eventuali altre occasioni.

Nel frattempo il Napoli sta formalizzando Gutierrez, proseguono i contatti per arrivare a un accordo finale con Juanlu. Appena la trattativa sarà chiusa anche per lui, ci sarà il via libera per Zanoli destinato al Bologna, sempre più avanti rispetto all’Udinese.