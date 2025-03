La rivelazione di Gian Luca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, sul futuro del capitano bianconero

Florian Thauvin sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera, come rivelato da lui stesso dopo l’1-1 di Roma contro la Lazio (QUI LE SUE PAROLE).

Tre gol realizzati nelle ultime 4 gare disputate, 8 gol e 3 assist in 25 partite di Serie A.

Questo il rendimento del capitano bianconero, il cui contratto è in scadenza alla fine della stagione in corso.

Proprio del contratto del francese ex Marsiglia ha parlato Gian Luca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ai microfoni di TV12: “Florian Thauvin ha un contratto in scadenza quest’anno ma c’è un’opzione a nostro favore per un altro anno. La prossima stagione sarà con noi, non c’è urgenza“.

Le parole di Nani su Alexis Sánchez

Durante l’intervista, Nani ha parlato anche di un altro attaccante: “Sánchez ha un contratto con noi per l’anno prossimo. Questa stagione è stato sfortunato ed è partito svantaggiato“.

E ancora: “Ha avuto delle difficoltà: io lo vedo come un’occasione, non come un problema. Poi se servirà fare delle valutazioni, ci siederemo tutti insieme“.