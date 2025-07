Nani: “Sanchez? Troveremo la soluzione giusta per entrambe le parti”

Le parole del Group Technical Director dell’Udinese, Gian Luca Nani, ai microfoni di SkySport sul calciomercato bianconero

Direttamente dal ritiro dell’Udinese ha parlato ai microfoni di SkySport ha parlato il Group Tchnical Directos dell’Udinese, Gian Luca Nani.

Il dirigente bianconero ha parlato delle ultime trattative di calciomercato e del momento dei friulani.

Per cominciare Nani si è espresso sull’arrivo di Alessandro Nunziante: “Siamo molto avanti. Inizio prossima settimana dovremmo concludere. Il portiere è un’operazione in ottica Udinese: prendere giovani di talento“.

Il Group Technical dell’Udinese ha continuato parlando di Bertola e della situazione in difesa: “Orgoglioso per Bertola? Io sono orgoglioso di tutti gli acquisti e di tutti gli arrivi dell’Udinese. Per la difesa anche numericamente abbiamo bisogno di qualcosa viste anche le uscite“.

Nani: “Con Sanchez non ci saranno mai problemi”

Nani ha poi continuato su Piotrowski: “È uno dei nomi che circola con insistenza quindi non smentisco ma a me piace annunciare i calciatori quando è tutto fatto. Siamo abbastanza avanti ma lo annunceremo quando abbiamo fatto“.

Il dirigente bianconero ha parlato anche della situazione di Sanchez: “Con Sanchez non avremo mai un problema perché il rapporto è straordinario. Troveremo una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti ma non c’è alcun problema.“.

“Faremo sicuramente qualcosa in attacco”: le parole di Nani

Per concludere Nani si è espresso sul possibile sostituto di Lucca: “Il nostro mercato e le nostre ricerche iniziano il primo settembre, in questo caso quello del 2024. Sicuramente interverremo davanti e in difesa ma sempre nell’ottica di come l’Udinese opera sul calciomercato: cercando calciatori giovani e di talento che possono assicurare un determinato rendimento. Il tifoso è giusto che sogni ma noi dobbiamo parlare di realtà. Arriverà un giocatore utile alla nostra causa“.