Julian Nagelsmann, commissario tecnico Germania (Imago)

Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, ha presentato in conferenza stampa i quarti di finale di Nations League contro l’Italia

La Germania prepara la gara d’andata contro gli azzurri che andrà in scena giovedì sera a San Siro alle ore 20:45.

Poco più di ventiquattro ore prima dell’incontro, il CT tedesco Julian Nagelsmann ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni: “È stato Nubel stesso a consegnare il numero 1 a Baumann, un atteggiamento positivo. Sono due portieri in forma, Baumann più continuo ma non è stata una decisione semplice. Vediamo intanto chi giocherà con l’Italia e successivamente come proseguire in assenza di Ter Stegen. Nonostante le assenze di Havertz e Wirtz, Musiala non deve assumersi più responsabilità del previsto“.

Poi ha anche detto: “Goretzka titolare? Sta rendendo bene al Bayern Monaco, giocando in maniera più libera e offrendo buone prestazioni. Può farlo anche in nazionale, per questo l’ho convocato. Kimmich continuerà a giocare terzino destro perché analizzando le partite degli Europei è apparso come il migliore in circolazione”.

Italia-Germania: la conferenza stampa di Nagelsmann

Dopodiché il commissario tecnico tedesco si è così espresso sulla scuola di portieri italiana: “Donnarumma ha talento e fisicità, ma ha anche avuto allenatori che gli hanno dato la fiducia necessaria. In nazionale vanta il supporto di Buffon che può dargli consigli. Si cresce attraverso gli errori, non bisogna criticare troppo i giovani che sbagliano. Anche noi dobbiamo avere il coraggio di lanciare in campo portieri giovani”.

In risposta al fatto che in Italia sia impensabile affidare la panchina della nazionale a un ex calciatore 37enne, Nagelsmann ha dichiarato: “A mio avviso sono i club a dover fare i primi passi dando possibilità ai giovani allenatori, ma non ne faccio una questione d’età. Luciano Spalletti è un po’ più grande di me, ma è un ottimo allenatore. Magari in futuro anche l’Italia avrà un giovane in panchina”.

Antonio Rudiger, Real Madrid (crediti foto: Martin Cocciolo)

Germania, le parole di Rudiger su Spalletti

In compagnia del commissario tecnico, in conferenza è intervenuto anche Antonio Rudiger. Il difensore ha dedicato un ricordo al rapporto con Luciano Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di incontrare il mio ex allenatore che è stato importante quand’ero giovane. Venivo dalla Germania e pensavo di essere un buon difensore, ma lui mi ha insegnato molto. Contento di rivederlo, ma sono qui per il mio Paese”.