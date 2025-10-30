Marsiglia, malore per Nadir. O’Riley: “Il ragazzo sta bene. Questa è la cosa più importante”

Le parole del danese sulle condizioni fisiche del suo compagno di squadra

Grande spavento per Bilal Nadir, centrocampista classe 2003 dell’Olympique Marsiglia che nel corso del match contro l’Angers ha accusato un malore. Il giocatore, entrato in campo al 70′, si è accasciato al suolo dieci minuti più tardi.

A seguire, quindi, c’è stato l’intervento dei sanitari che hanno trasportato Nadir in ospedale. “Sta bene. Ed è la cosa più importante” ha dichiarato il suo compagno di squadra Matt O’Riley.

Il centrocampista danese ha aggiunto: “È stato uno shock per tutti quando lo abbiamo visto a terra, ma ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Gli auguriamo di riprendersi presto”.

Secondo quanto raccolto e riportato da L’Equipe, gli esami clinici non avrebbero evidenziato nulla di grave. Il club continuerà a monitorare le sue condizioni nelle prossime ore.