Dopo la scomparsa di Miguel Ángel Russo, il figlio Nacho segna con il Tigre dedica il gol al papà.

Certe volte il calcio riesce a toccare corde che nessun altro linguaggio sa sfiorare. È successo questa settimana in Argentina, dove Nacho Russo, attaccante classe 2000 del Tigre, ha trasformato il dolore in un gesto di amore puro.

Pochi giorni dopo la scomparsa di suo padre, Miguel Ángel Russo – figura storica del calcio argentino e tecnico che aveva lasciato un segno profondo anche al Boca Juniors – Nacho è sceso in campo contro il Newell’s Old Boys. In un clima carico di emozione e rispetto, ha trovato la forza di giocare. E di segnare.

Il suo gol, arrivato nel pareggio per 1-1, è diventato molto più di una semplice rete: “Se non avessi giocato, mi avrebbe insultato. Glielo dovevo, sono sicuro che sarà felice”, ha raccontato Nacho a ESPN, con il sorriso commosso di chi sa che quel gesto vale più di mille parole.

Il calcio argentino si è stretto intorno alla famiglia Russo. Perché Miguel Ángel non era soltanto un allenatore vincente, ma un uomo capace di trasmettere umanità. E oggi, nel modo più autentico, suo figlio ha raccolto quell’eredità.