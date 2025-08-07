Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, Musah conteso con il Nottingham Forest. Prende quota Miretti

Redazione 7 Agosto 2025
Yunus Musah (IMAGO)
Novità per Yunus Musah: per il calciatore non c’è solo il Napoli 

Per Yunus Musah non c’è solo il Napoli: il calciatore, infatti, è conteso dal Nottingham Forest.

Il club inglese al momento sembrerebbe intenzionato a offrire molto di più rispetto al Napoli (circa 30 milioni), motivo per cui l’operazione potrebbe anche chiudersi in tempi brevi.

La volontà di Musah – al momento – resta quella di rimanere in Italia per abbracciare il progetto azzurro. Ma non è escluso, comunque, che il calciatore possa andare a giocare in Premier League.

In tale contesto, dunque, prende ancora più quota per il Napoli il nome di Fabio Miretti: il club azzurro, come noto, ha presentato un’offerta di 14 milioni alla Juventus nei giorni scorsi.