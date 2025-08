Il Napoli torna su Musah

Il Napoli torna su Yunus Musah: gli azzurri avevano già avuto diversi contatti con il Milan per il centrocampista nei mesi scorsi

Il Napoli torna su Yunus Musah. Il centrocampista del Milan era già un obiettivo degli azzurri nei mesi scorsi, infatti c’erano stati diversi contatti tra le parti.

Nel frattempo, sia la squadra di Conte sia quella di Allegri si sono rinforzate a centrocampo con dei nuovi acquisti, ma gli azzurri sono tornati sul classe 2002.

Per il Napoli sarebbe un profilo per completare gli acquisti, un giocatore che darebbe equilibrio alla squadra: i contatti, di fatto, non si sono mai interrotti.

Nell’ultima stagione Musah ha collezionato 40 presenze tra tutte le competizioni, fornendo tre assist.