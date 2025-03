Milan, Musah: “Nelle partite mi sento sotto pressione, è difficile”

L’ammissione di Yunus Musah, centrocampista del Milan, sul suo stato d’animo quando scende in campo.

Yunus Musah ha recentemente espresso le sue difficoltà riguardo alla mancanza di gol, ammettendo di sentirsi sotto pressione per non aver segnato da tempo.

In un’intervista a Goal.com, ha dichiarato: “Devo solo avere più calma perché, in allenamento, riesco a fare assist, a segnare. Nelle partite mi sento sotto pressione perché non segno da tanto tempo. Quando mi trovo in quella situazione, è davvero difficile per me mantenere la calma. Devo lavorare sulla capacità di concentrazione. Ci sto lavorando! Se Dio vuole, riuscirò a segnare, non preoccupatevi. Cerco solo di migliorare giorno dopo giorno le parti del mio gioco che mancano. Ovviamente ho bisogno di segnare e di fare assist. Sono convinto che con il lavoro arriverà”.

Riguardo alla sua personalità, il giovane centrocampista ha riconosciuto di essere stato timido e introverso in passato, ma ha evidenziato come l’esperienza accumulata nel tempo lo abbia aiutato a sentirsi più a suo agio sia dentro che fuori dal campo.

Ha affermato: “Come persona, ora sono… meno timido, immagino? Ho fatto così tante interviste e parlato con così tante persone, che ora tutto questo sta diventando naturale. Di sicuro, però. Posso dire con certezza di essere cambiato”.