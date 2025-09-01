Atalanta, ufficiale l’arrivo di Yunus Musah: il comunicato
L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo, dal Milan, di Yunus Musah: il comunicato ufficiale
Una delle trattative dell’estate è giunta al termine: Yunus Musah è un nuovo giocatore dell’Atalanta.
Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva di 30 milioni di euro.
Il comunicato ufficiale: “Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah”.
La nota prosegue: “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Yunus, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.