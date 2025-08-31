Musah-Atalanta si fa: in chiusura l’operazione in prestito con diritto di riscatto

In giornata attesa la chiusura del trasferimento di Musah dal Milan all’Atalanta: dettagli e cifre

Manca solo la chiusura per il trasferimento di Yunus Musah dal Milan all’Atalanta a poche ore dal termine del calciomercato estivo.

In giornata è atteso il via libera definitivo ma l’operazione si farà, con le parti che si sono sentite nuovamente nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto 2025, e hanno confermato la volontà.

Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri bergamaschi su cifre complessive intorno ai 25 milioni di euro. Poche ore dopo essere stato titolare nella sfida di campionato contro il Lecce, dunque, l’americano lascerà il Milan dopo il suo arrivo nell’estate 2023 e una Supercoppa Italiana vinta.

I rossoneri, ora, stanno ovviamente lavorando per trovare il sostituto. Rimarrà da capire se proveranno a stringere per Adrien Rabiot o se preferiranno trovare una soluzione alternativa.