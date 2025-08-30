Musah-Atalanta, domani la giornata decisiva per il via libera del Milan

Le ultime sulla trattativa tra il Milan e l’Atalanta per il centrocampista statunitense: atteso nelle prossime ore il via libera.

Domani, domenica 31 agosto, sarà la giornata decisiva per Yunus Musah all’Atalanta.

Atteso, infatti, nelle prossime ore il via libera del Milan.

Il club nerazzurro, come raccontato, non aveva abbandonato la pista che porta al centrocampista statunitense.

A confermarlo, nella serata di sabato 30 agosto, è stato lo stesso amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, prima del match contro il Parma: "È un giocatore del Milan e quindi vedremo nelle prossime ore cosa potrà succedere. C'è un'ottima relazione con il Milan e si sta parlando".