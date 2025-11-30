Luis Muriel è tornato a Bergamo ma questa volta da tifoso. Le sue parole nel pre partita di Atalanta-Fiorentina

I tifosi di Atalanta e Fiorentina, prima del fischio di inizio della partita, hanno potuto omaggiare un doppio ex che ha lasciato un grande ricordo in entrambe le squadre.

Si tratta di Luis Muriel che è tornato a Bergamo, dopo la fine della Mls con il suo Orlando, e assisterà alla partita tra due delle sue ex squadre.

Prima dell’inizio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Il sorriso che ho è per l’emozione di questo momento. È uno dei più belli della mia vita, spero di ricordarmelo per sempre”. Muriel ha esordito mostrando tutta l’emozione di un momento per lui speciale.

Le parole di Luis Muriel

L’attaccante colombiano ha poi commentato un possibile ritorno in Italia: “A me farebbe tanto piacere, appena ho messo piede qui ho sentito qualcosa di diverso che mi ha fatto ricordare cosa significa questo Paese per me”.

Ha poi raccontato un episodio con Antonio Percassi: “Il presidente mi ha detto: “torna”, io gli ho detto: “presidente dipende da lei”. Io ho voglio di tornare, non so cosa può succedere in futuro”.