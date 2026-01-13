Muriel torna a casa: fatta con l’Atlético Junior
Ritorno in Colombia per Luis Muriel: tornerà nella squadra dove tutto era iniziato
A 34 anni, Luis Muriel torna a casa: l’ex Atalanta giocherà con l’Atlético Junior, club colombiano da cui era partito.
Nella giornata di domani, mercoledì 14 gennaio, l’attaccante sosterrà le visite mediche di tiro, prima di mettere la firma su un contratto fino al 31 dicembre 2027.
Dopo la fine della sua avventura con l’Atalanta, a febbraio 2024, aveva lasciato l’Europa per andare in MLS all’Orlando City, dove ha giocato fino alla fine dell’ultimo campionato statunitense.
Ora tornerà a Barranquilla, dove aveva giocato da giovanissimo fino all’Under 20, prima di passare ai connazionali del Deportivo Cali.