Sassuolo, è fatta per Muric dall’Ipswich Town
Rinforzo tra i pali per il Sassuolo: è fatta per Arijanet Muric. Il portiere classe ’98 arriva dall’Ipswich Town
Il Sassuolo si rinforza tra i pali. È fatta per l’arrivo di Arijanet Muric, portiere di proprietà dell’Ipswich Town. Passato anche per il settore giovanile del Manchester City, l’arrivo del portiere classe ’98 è previsto per oggi 12 agosto.
Dopo aver raccontato l’interesse del club nei giorni scorsi, il portiere protagonista anche con le maglie di Burnley e Adana Demirspor, lo svizzero si prepara al trasferimento in Serie A. Ad attenderlo c’è il Sassuolo.