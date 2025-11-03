Murgita: “Esultanza? Rappresentava la gioia di tutti i genoani che soffrono. Siamo vivi”

I commenti di Roberto Murgita nell’intervista post Sassuolo-Genoa, valida per la decima giornata di Serie A

Uno dei due posticipi della decima giornata di Serie A è Sassuolo-Genoa, gara terminata con il risultato di 1-2 per i rossoblù.

Per i rossoblù hanno segnato Malinovskyi e Østigård, mentre per i neroverdi ad andare in rete è stato Domenico Berardi.

Al termine della gara del Mapei Stadium, Roberto Murgita è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione della sua squadra.

Ha esordito parlando dell’esultanza finale: “C’era tutta la gioia dei genoani che stanno soffrendo in questo periodo. La squadra è stata fantastica, ci tenevamo a dare questo segnale, siamo vivi e daremo battaglia. Grande emozione, ma ho dovuto contenerla e restituirla in campo“.

Genoa, le parole di Murgita dopo il Sassuolo

Sulla partita: “Abbiamo deciso di cambiare modulo a gara in corso, ci abbiamo creduto e ci siamo sacrificati tutti. Sappiamo creare occasioni e l’abbiamo fatto“.

In chiusura, Murgita ha parlato della questione allenatore: “Non riusciamo a pensare a questo, abbiamo fatto la partita che volevamo. Dal primo all’ultimo abbiamo dato tutto, è la prova che è un gruppo unito e che battaglia sempre. Saremo così anche in futuro. Stare in panchina è faticoso, Mimmo mi ha aiutato anche su questo. Ha l’esperienza ed è stato bravissimo. Ricorderemo io e lui questo match a lungo“.