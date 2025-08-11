Atalanta, trattativa a oltranza per Rodrigo Muniz

L’Atalanta continua la ricerca del sostituto di Mateo Retegui: il punto

L’Atalanta sta lavorando per portare a Juric un nuovo attaccante. Per Rodrigo Muniz la trattativa con il Fulham procede a oltranza.

Il club inglese non ha ancora aperto ufficialmente alla cessione ma il ragazzo sta spingendo per andare a Bergamo. La valutazione che fa il Fulham è di circa 40 milioni di euro e sarebbe l’investimento più importante della storia del club.

Non è stata esclusa anche la possibilità Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Anche in questo caso, però, la posizione del club è netta. Il giocatore ha aperto alla cessione ma non ha ancora raggiunto un intesa totale con i nerazzurri che servirebbe per sbloccare la trattativa.

L’Atalanta, anche in caso di cessione di Lookman, prenderà un solo giocatore offensivo, data la presenza di altri cinque giocatori in quella zona di campo.