L’obiettivo dell’Atalanta Rodrigo Muniz salva il Fulham al 96′

Rodrigo Muniz salva il Fulham al 96′: gol decisivo per il pareggio contro il Brighton.

Un colpo da vero centravanti, arrivato all’ultimo respiro. Rodrigo Muniz è stato tra i protagonisti della sfida di Premier League tra Brighton e Fulham, regalando ai londinesi un pareggio insperato con un gol al 96’. L’attaccante brasiliano, classe 2001, ha sfruttato un corner sul secondo palo e con freddezza ha battuto il portiere avversario, facendo esplodere di gioia i tifosi dei Cottagers.

Muniz aveva già mostrato nell’ultima stagione crescita e continuità: l’attaccante brasiliano, infatti, ha segnato 8 gol e 1 assist in 31 presenze nello scorso campionato.

Un lampo che non sarà passato inosservato neanche in Italia. L’Atalanta, da tempo sulle sue tracce per rinforzare l’attacco dopo la partenza di Retegui e la situazione Lookman, osserva con attenzione le prestazioni del brasiliano.

Per il Fulham, intanto, è un punto conquistato quasi allo scadere, in attesa di possibili sviluppi di mercato che possano coinvolgere il loro attaccante.