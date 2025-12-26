Mumbai City FC, il City Football Group lascia la proprietà del club: la nota

Il City Football Group ha annunciato la cessione delle quote azionarie del Mumbai FC dopo sei anni: ecco la nota ufficiale del club

Cambiamento importante per il Mumbai FC: dopo sei anni, il City Football Group lascia la proprietà del club indiano.

La holding britannica, proprietaria anche di Manchester City, Palermo e Girona tra le altre, ha ceduto le proprie quote azionarie a nuovi proprietari, che ne assumeranno il pieno controllo per le prossime stagioni.

Come si legge nel comunicato del Mumbai FC, il City Football Group lascia dopo sei anni e diversi trofei vinti, dalla ISL League Winners’ Shields ai due titoli della ISL Cup.

Di seguito la nota ufficiale del club.

Mumbai City FC, il comunicato sul City Football Group

“Il Mumbai City FC (il Club) conferma che City Football Group Limited (CFG) ha ceduto la propria partecipazione azionaria nel Club. I proprietari fondatori assumeranno il pieno controllo dell’organizzazione per il futuro. Dal 2019, CFG e Mumbai City FC hanno raggiunto nuovi traguardi con la vittoria di due ISL League Winners’ Shields e due titoli ISL Cup, rafforzando le operazioni calcistiche del Club e contribuendo in modo significativo alla crescita di questo sport in India“.

“CFG ha preso questa decisione a seguito di una revisione commerciale completa e alla luce della continua incertezza che circonda il futuro della Indian Super League (ISL). Questo passo riflette l’approccio disciplinato e strategico di CFG, che garantisce che la sua attenzione rimanga concentrata sulle aree in cui può avere il maggiore impatto a lungo termine. CFG rimane orgogliosa dei risultati raggiunti e profondamente grata a tutti coloro che sono legati al Mumbai City FC, dai giocatori e allenatori allo staff, ai tifosi e ai partner, per il loro impegno e la loro passione, e non vede l’ora di continuare le sue relazioni e partnership in India negli anni a venire“.