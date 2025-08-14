Müller durante la presentazione a Vancouver: “Sono troppo in forma per ritirarmi”

Le parole di Thomas Müller durante la presentazione con il Vancouver Whitecaps FC.

Thomas Müller è stato presentato oggi, giovedì 14 agosto, insieme ai suoi nuovi compagni di squadra e davanti ai tifosi dei Vancouver Whitecaps FC. Dalla forma fisica fino agli obiettivi personali: ecco i tanti temi trattati durante la presentazione.

“Apprezzo molto questo entusiasmo dalla calorosa accoglienza di ieri all’aeroporto alla calorosa accoglienza di oggi. E spero che domenica allo stadio di ricevere un’accoglienza altrettanto calorosa”, ha detto l’ex Bayern Monaco dal palco.

Continua poi parlando di come si sente: “Sono sempre stato un ragazzo competitivo per tutta la vita, e il mio amore è giocare, giocare a calcio. E il mio corpo, anche in questa fase della mia carriera, è troppo in forma per ritirarmi. So che un giocatore con la mia carriera che arriva a Vancouver sta creando un po’ di clamore. E vogliamo rimanere su questo treno il più a lungo possibile“.

Infine: “Non si tratta di vincere titoli in passato. Si tratta di vincere titoli in futuro. Questo è ciò che mi motiva. Ruolo? Voglio parlare dello stile di gioco. Noi giochiamo in modo attivo ed è questo che ho amato per tutta la mia carriera, giocare a calcio attivo. Avere il piede sull’acceleratore e controllare la partita. In ogni fase della partita, bisogna trovare soluzioni diverse“.