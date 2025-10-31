Il comunicato diramato dal club neroverde

Il Sassuolo ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Tarik Muharemović, difensore classe 2003 che ha firmato un contratto fino al al 30 giugno 2031.

Muharemović è arrivato al Sassuolo nell’estate del 2024 e ha esordito nella gara contro il Cosenza giocata il 21 settembre. Nella partita di Coppa Italia contro il Lecce, giocata pochi giorni dopo, ha trovato il suo primo gol.

Il bosniaco, con trenta presenze nella stagione 2024/2025, si è ritagliato un ruolo da protagonista nella promozione in Serie A

Una gioia che lo stesso Muharemović ha voluto esternare ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto qui a Sassuolo, la società che mi ha dato, sin dal primo giorno, grande fiducia. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio procuratore, la società per la dimostrazione di fiducia e tutta la squadra per il supporto”.

Sassuolo, Muharemović: “Il passo più importante della mia carriera”

Muharemović ha le idee ben chiare: “Il mio obiettivo stagionale è quello di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione e personalmente di fare sempre meglio continuando a crescere come calciatore. Per me Sassuolo rappresenta casa. Qui ho fatto il passo più importante della mia carriera e ho vissuto i momenti più belli da giocatore a partire dalla vittoria del campionato di Serie B all’opportunità di giocare in Serie A”.

Il difensore conclude il suo messaggio: “Ai miei compagni di squadra dico grazie per essere sempre al mio fianco, dobbiamo continuare in questa direzione, siamo forti, possiamo fare tanto per raggiungerei nostri obiettivi. Ai tifosi dico grazie per il supporto, ci vediamo presto allo stadio e continuiamo così!”