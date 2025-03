Le dichiarazioni di Jose Mourinho a Sky Sports UK riguardo le accuse di razzismo e la riduzione della sua squalifica

Sono stati degli ultimi giorni caotici per José Mourinho, attualmente allenatore del Fenerbahçe in Turchia. Prima le accuse di razzismo e la pesante squalifica per quattro giornate, poi la riduzione a due.

Intervistato da Sky Sports UK, lo Special One è tornato su quanto successo in Turchia dopo il derby tra il Galatasaray e il suo Fenerbahçe.

Nello specifico, ci si riferisce a Mourinho che, nella conferenza stampa dopo lo 0-0 di lunedì scorso, ha accusato la panchina del Galatasaray di “saltare come scimmie” per cercare di far espellere il suo difensore centrale 19enne Yusuf Akcicek nei primi minuti della partita.

Da qui appunto la squalifica poi ridotta, che l’allenatore portoghese ha voluto commentare ai microfoni, per denunciare ancora una volta quello che, a suo parere, è un sistema calcistico a favore del Galatasaray.

Le dichiarazioni di Mourinho

A Sky Sports Uk, l’allenatore ha commentato così. “Nel giorno in cui è stata decisa la mia squalifica di quattro partite, è diventato di dominio pubblico il fatto che il capo della Commissione Disciplinare stesse festeggiando tra amici con una maglia del Galatasaray addosso“.

“Dopo 10 ore la mia squalifica è passata da 4 a 2 giornate. Solo così si può comprendere la portata della cosa“. Ha dichiarato quindi Mourinho. Ad ogni modo, quindi, la squalifica dello Special One in campionato è già stata scontata e può tornare in panchina anche nelle competizioni nazionali.

Intanto, però, va avanti il percorso in Europa, con lo scontro con i Rangers agli ottavi e poi, risultati permettendo, potrebbe avverarsi un tour di rivendicazione con le sue ex squadre.La Roma ai quarti di finale, il Manchester United in semifinale, gli Spurs in finale. Forse.