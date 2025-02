L’allenatore portoghese del Fenerbahce, José Mourinho, ha ricevuto una pesante squalifica dopo il derby giocato contro il Galatasaray

Il clima a Istanbul è rovente. Dopo il derby giocato lo scorso lunedì tra Galatasaray e Fenerbahce, è arrivata la squalifica per José Mourinho.

L’ex allenatore di Inter e Roma era stato denunciato dal Galatasaray per frasi presunte razziste nei confronti dei propri tesserati e del popolo turco.

Nei giorni scorsi, inoltre, era arrivata il pesante comunicato del Fenerbahce, che aveva preso le parti del proprio allenatore (Clicca qui per il racconto dell’accaduto). Anche Didier Drogba, che ha vestito la maglia del Galatasaray in passato, ha preso le parti dello Special One.

Ora, però, è arrivata la tanto attesa squalifica: stangata per José Mourinho.

Stangata per Mourinho: quattro giornate di squalifica

Il deferimento del giudice sportivo parla di “comportamento antisportivo” per gli insulti alla panchina del Galatasaray e le critiche rivolte al quarto uomo. Per questo motivo, l’allenatore del Fenerbahce ha ricevuto uno squalifica di quattro giornate. Un problema in più per la squadra turca, che ha sei punti di svantaggio proprio nei confronti dei rivali del Galatasaray.

Intanto, proprio il club allenatore dallo Special One portoghese ha chiesto alla federazione turca di avere arbitri stranieri a dirigere le gare fino al termine del campionato (La notizia completa). L’ultima sfida tra Galatasaray e Fenerbahce è stata diretta dall’internazionale Slavko Vinčić.