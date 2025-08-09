Mourinho: “Roma? Sono riuscito a unire un club che non era unito”

Le parole di Mourinho sul suo passato sulla panchina della Roma: ecco l’intervista a ‘Futebol Total’ di Canal 11.

José Mourinho è tornato a parlare del periodo passato sulla panchina della Roma. Dal percorso con i giallorossi fino alle due finali europee: tanti i temi trattati nell’intervista rilasciata a ‘Futebol Total’ di Canal 11.

“Allenare la Roma mi ha dato un immenso piacere. Non voglio arrivare a dire che abbiamo fatto delle omelette senza uova, sarebbe una mancanza di rispetto, ma vincere la Conference e arrivare in finale di Europa League in due anni con tutti i problemi che c’erano, dal Fairplay finanziario alla difficoltà nel prendere giocatori, è stata una delle cose più belle“, ha esordito.

E ha aggiunto: “Sono riuscito a unire un club che non era unito, sono riuscito a riavvicinare i tifosi che erano fuggiti, ridando un’immagine alla Roma e collezionando sold out a ripetizione. Roma era deserta quando abbiamo giocato le due finali“.

Infine ha concluso: “È stata un’esperienza speciale per me“.