Mourinho: “Chivu è uno dei miei bambini, ma spero non vinca il Triplete”

José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 a margine del Gran Premio di Silverstone

Weekend speciale per José Mourinho. Lo Special One si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Inghilterra prima di iniziare a lavorare per la prossima stagione.

L’attuale allenatore del Fenerbahce è infatti presente a Silverstone, dove in questo fine settimana si disputerà il Gran Premio d’Inghilterra.

L’allenatore portoghese è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport F1.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Mourinho

Il portoghese ha aperto dichiarando: “Sto bene, sono gli ultimi giorni di vacanza. Domenica non ci sarò perché viaggio per Istanbul, ora inizia la stagione”.

Non poteva mancare un messaggio di cordoglio per Diogo Jota: “Diciamo tutti che quando uno se ne va era bravo. Ma lui era veramente bravo, un giocatore forte che non voleva luci e attenzioni. Un giorno magari capiremo perché succedono queste cose, ma per ora non c’è spiegazione”.

“All’Italia manco perché nessuno vince la Champions lì”

Poi la solita sentenza “alla Mourinho”: “L’unico motivo per cui posso mancare in Italia è perché nessuno vince di nuovo la Champions League lì“.

E per concludere un commento su Chivu, nuovo allenatore dell’Inter: “È uno dei miei bambini. Ha imparato dalla mia esperienza, ora è diverso. Una cosa è un grande giocatore e una è essere un grande allenatore. Speriamo vada bene: ha coraggio e personalità. Unica cosa che mi auguro è che non vinca il Triplete. Può vincere Champions, campionato e Coppa Italia ma non tutto insieme”.