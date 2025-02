Mourinho denunciato alla UEFA dal Galatasaray: cosa è successo.

José Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, è al centro di una tempesta mediatica in Turchia.

Secondo un comunicato ufficiale rilasciato dal Galatasaray, il portoghese avrebbe più volte rilasciato dichiarazioni denigratorie nei confronti del popolo turco, arrivando a pronunciare espressioni considerate “disumane”.

Il club giallorosso ha annunciato di aver intrapreso azioni legali contro Mourinho, presentando una denuncia penale e rivolgendosi a UEFA e FIFA affinché il caso venga esaminato anche a livello internazionale. “Non possiamo tollerare discorsi razzisti nel calcio”, si legge nella nota del Galatasaray, che ha anche invitato gli altri club, compresi gli storici rivali, a prendere posizione sulla vicenda.

L’episodio sta facendo discutere, mettendo sotto pressione il Fenerbahçe, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Il duro comunicato del Galatasaray

Il comunicato del Galatasaray inizia senza mezzi termini: “Da quando ha iniziato a lavorare in Turchia, l’allenatore del Fenerbahçe, José Mourinho, ha regolarmente pronunciato dichiarazioni denigratorie nei confronti del popolo turco. Oggi ha aggiunto alle sue espressioni immorali anche discorsi disumani“.

Poi, continua: “Annunciamo che presenteremo una denuncia penale contro José Mourinho per queste dichiarazioni razziste e che ci rivolgeremo a UEFA e FIFA per segnalare il caso”.

Infine, conclude: “Oltre a queste iniziative, seguiremo attentamente l’atteggiamento che gli allenatori della nostra “esemplare” rivale adotteranno in merito a queste affermazioni”.

Le parole di Mourinho nel post partita

José Mourinho ha parlato in questo modo dopo il match tra Galatasaray e Fenerbahce: “Se il Galatasaray vuole dimostrare di essere davvero degno del titolo, dovrebbe richiedere un arbitro straniero per ogni partita. Abbiamo già visto cosa è successo quando è stato designato un direttore di gara internazionale: sono riusciti a effettuare un solo tiro in porta. Dopo la partita, sono andato nello spogliatoio degli arbitri per congratularmi con Vincic. Poi mi sono rivolto al quarto ufficiale e gli ho detto: “Se avessi arbitrato tu, questa partita sarebbe stata un disastro”.