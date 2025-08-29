Josè Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce: il comunicato
Si separano le strade del Fenerbahce e di Josè Mourinho: così si legge dal comunicato ufficiale diffuso dal club turco
Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Fenerbahce ha comunicato che Josè Mourinho non è più l’allenatore del club.
“Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera“, si legge nelle righe diffuse dalla formazione turca.
Decisiva la mancata qualificazione in Champions League, non arrivata dopo la sconfitta subita contro il Benfica ai preliminari.
Il doppio confronto ha infatti visto prevalere la formazione portoghese, che dopo il pareggio dell’andata ha vinto la sfida del ritorno per 1-0.