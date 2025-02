L’ex calciatore ivoriano difende sui social l’allenatore portoghese: “Come può mio ‘papà’ essere razzista?”

“José Mourinho non è un razzista”. Didier Drogba prende le difese dell’allenatore portoghese dopo le accuse avanzate dal Galatasaray nei giorni scorsi.

Il club turco, infatti, aveva denunciato l’attuale allenatore del Fenerbahçe: il motivo? Il portoghese avrebbe più volte rilasciato dichiarazioni denigratorie nei confronti del popolo turco, arrivando a pronunciare espressioni considerate “disumane”.

L’ex calciatore ivoriano, che ha peraltro giocato a Istanbul per un anno e mezzo, ha condannato le incriminazioni nei confronti di Mourinho (suo ex allenatore) sul proprio profilo X.

Queste, le sue parole.

Drogba su Mourinho: “La storia lo dimostra”

“Caro Galatasaray, sapete quanto ero orgoglioso di indossare la maglia giallorossa e quanto amo il club più titolato della Turchia! Sappiamo tutti quanto possano essere accese e appassionate le rivalità, e io ho avuto la fortuna di viverle”, ha scritto l’ivoriano su X.

“Ho visto i commenti recenti su José Mourinho. Credetemi quando vi dico che conosco José da 25 anni e che non è un razzista, e la storia (passata e recente) lo dimostra”. Drogba ha poi concluso: “Concentriamoci sui nostri giochi, sosteniamo i nostri brillanti leoni e vinciamo il campionato per avvicinarci alla quinta stella. Come può mio “papà” essere razzista. Forza ragazzi”.

La carriera di Drogba in Turchia

Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, Drogba ha giocato anche in Turchia dal 2012 al 2014.

Con la maglia del Galatasaray, l’ex attaccante ha collezionato 53 presenze arricchite da 20 gol e 13 assist.

