Benfica, Mourinho: “Assenze del Napoli? Non parlatemene. Le mie fanno piangere”

Josè Mourinho (IMAGO)

Le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla viglia di Benfica-Napoli, match della sesta giornata di Champions League

In questa sesta giornata della League Phase di Champions League il Napoli di Antonio Conte affronterà, in trasferta, il Benfica di José Mourinho.

La squadra portoghese ha portato a casa solamente 3 punti nelle prime cinque giornate grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Ajax.

Ora la squadra di Mourinho dovrà affrontare il Napoli reduce da cinque risultati utili consecutivi tra Serie A, Champions League e Coppa italia.

Di seguito ecco le parole di Mourinho alla vigilia del match.

Benfica, Mourinho: “Napoli? Squadra di grande qualità”

L’allenatore del Benfica ha iniziato così la conferenza stampa: “Conoscere bene il Napoli ci può aiutare ma di sicuro non diminuisce le loro qualità. Sono una squadra molto forte, mi piace il loro modo di giocare. Nelle sfide precedenti abbiamo perso a causa di errori individuali, sicuramente la squadra è più forte nell’organizzazione tattica”.

Mourinho ha poi parlato delle assenze del Napoli e della sua squadra: “Non mi fate ridere parlando delle assenze del Napoli. Non avere De Bruyne ma avere McTominay è la stessa cosa. Anche io ho delle assenze pesanti ma non voglio sicuramente piangere, voglio trovare soluzioni. La panchina del Napoli è diversa dalla mia, se vedete chi gioca vi dimenticate di chi manca. Loro cambiando modulo sono migliorati“.

Le parole di Mourinho in conferenza stampa

Ha poi proseguito: “Meglio campionato italiano o portoghese? Attualmente non seguo quello italiano. Sicuramente lì tutti lavorano molto sull’aspetto tattico, c’è una cultura sulle marcature individuali. Mercato? Non ci penso, devo tirare fuori il meglio dai giocatori che ho a disposizione. Domani conterà solo il risultato”.

Infine ha concluso: “Impossibile pensare che le squadre di Conte siano scarse, hanno sempre avuto tutte una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Dal punto di vista della preparazione è uno die migliori. Ultima chance per noi? Fin quando la matematica non ci condannerà noi lotteremo”.