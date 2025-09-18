Benfica, José Mourinho è il nuovo allenatore: arriva l’ufficialità
José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica: arriva l’ufficialità.
José Mourinho ha scelto il Benfica come nuova avventura per la sua carriera: il club portoghese ha ufficializzato l’accordo con l’ex Inter per la stagione in corso.
Dopo l’esonero di Bruno Lage, le Àguias hanno puntato sullo Special One per il prosieguo della stagione.
Mourinho, dopo la sua avventura al Fenerbahce, torna “a casa”: il portoghese ha già allenato il Benfica nella stagione 2000-01.
L’obiettivo del nuovo allenatore è quello di portare nuovamente a Lisbona, sponda biancorossa, la Liga Portugal, dopo l’ultimo doblete dello Sporting CP.