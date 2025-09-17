Mourinho: “Quando mi hanno proposto di allenare il Benfica non ci ho pensato due volte”

Le parole di Jose Mourinho dopo l’arrivo in Portogallo.

Come anticipato nelle scorse ore, il Benfica è vicino a Jose Mourinho per il post Bruno Lage. Come riportato da A Bola, l’allenatore è arrivato in Portogallo nella serata di oggi, mercoledì 17 settembre.

L’ex allenatore del Fenerbahce si è presentato con una sciarpa del Benfica sulle spalle senza nascondere il suo interesse per il club.

“Prima di salire sull’aereo, mi hanno chiesto se fossi interessato ad allenare il Benfica. E ho detto di sì, che potevo essere interessato. Il Benfica mi ha chiesto ufficialmente se fossi interessato. Ho detto che ero all’estero e che al mio ritorno in Portogallo sarei stato felice di parlare con la gente“, ha esordito.

Ha poi continuato: “Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte: sono interessato. Quale allenatore direbbe di no al Benfica? Non io“.

Le parole di Mourinho su Lage

Mourinho commenta anche l’esonero di Lage dopo la sconfitta contro il Qarabag in Champions: “Deve fare quello che facciamo tutti: soffrire. Non credo ci sia un allenatore che non se ne vada frustrato e pensando che le cose sarebbero potute andare diversamente. Lo guardo con immenso rispetto e solidarietà, perché ho passato la stessa cosa. E non molto tempo fa“.

Infine ha concluso: “Quello che ho detto di lui un mese e mezzo fa, lo ripeto: è un grande allenatore che aveva un gruppo di giocatori importanti con cui mi sono congratulato. E loro sanno che non sono esattamente un grande esempio di fair play. Congratularmi con loro, dire loro che ha vinto il migliore e che meritava di vincere, non è stato facile“.