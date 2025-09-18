Mourinho-Benfica, ci siamo: firma prevista in giornata
Mouirinho-Benfica: ci siamo
Esonerato Bruno Lage, il Benfica ha individuato subito il suo sostituto: sarà José Mourinho il nuovo allenatore delle Águias.
La firma dell’allenatore portoghese ex Roma è prevista nella giornata di oggi, 18 settembre, prima dell’allenamento della squadra del pomeriggio.
Per il “Number one” si tratta di un ritorno a casa, dopo che era già stato alla guida del Benfica da settembre a dicembre del 2000.
Dopo l’esperienza in Turchia sulla panchina del Fenerbahce, Mourinho ripartirà quindi dal suo Portogallo.