Mourinho torna al Benfica dopo 25 anni: com’era il calcio all’epoca?

José Mourinho è tornato al Benfica dopo 25 anni. Ma com’era il calcio all’epoca? Ecco gli eventi più curiosi

José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica. Il portoghese, dopo 25 anni, è tornato a Lisbona dopo la sua (breve) esperienza nella stagione 2000/2001.

L’ex Chelsea, infatti, ha guidato il Benfica per 10 partite con un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ma com’era il calcio 25 anni fa? Quando proprio Mourinho era seduto sulla panchina dei portoghesi?

In quella stagione, la Roma (squadra allenata da Mourinho dal 2021 al 2024) vinse il suo terzo scudetto: un traguardo storico che vide Francesco Totti e Gabriel Batistuta come protagonisti.

In Inghilterra, il Liverpool si aggiudicò tre trofei: la Coppa UEFA, la FA Cup e la League Cup, ottenendo anche la qualificazione in Champions League.

Il Bayern Monaco di Ottmar Hitzfeld, allo stadio Giuseppe Meazza, vinse la Champions League superando il Valencia 5-4 ai calci di rigore.

Francia campione d’Europa

Club e non solo. Nell’estate del 2000, infatti, si giocò anche l’Europeo in Belgio e nei Paesi Bassi. Quell’edizione fu vinta (ai Golden Gol) dalla Francia che, il 2 luglio, superò l’Italia 2-1 grazie ai gol di Sylvain Wiltord e David Trezeguet. Marco Delvecchio realizzò la rete italiana.

Il calcio è totalmente cambiato rispetto a 25 anni fa. Dall’introduzione del VAR fino alle nuove competizioni europee. Mourinho torna al Benfica e (ri)abbraccia il suo passato