L’allenatore rivendica la vittoria per la rete annullata e lascia l’intervista, poi chiarisce in conferenza

È sempre il solito Special One. Dopo il 2-2 del suo Benfica in casa del Braga, nel postpartita l’allenatore portoghese ha polemizzato e rivendicato la vittoria per un gol annullato nel finale.

“Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c’è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo”.

Dopo un’altra domande del giornalista, Mourinho ha così insistito: “Abbiamo vinto 3-2. Il goal è regolare. Abbiamo vinto, è una grande vittoria”. Lasciato il collegamento in diretta ripetendo per quattro volte “Abbiamo vinto”, lo Special One ha poi voluto far chiarezza in conferenza stampa.

“È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2”, esordisce, per poi precisare: “Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo”.

La polemica del Benfica prosegue sui social

Tra polemiche e ironia, il Benfica ha pubblicato sui propri profili social il video con la didascalia “Il goal della vittoria del Benfica sul Braga”.

⚽ O golo da vitória do Benfica em Braga. pic.twitter.com/aWb9cChMEa — SL Benfica (@SLBenfica) December 28, 2025