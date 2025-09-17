Mourinho vicino al Benfica: le parti sono in contatto per chiudere

Le ultime sul futuro dell’allenatore portoghese

Il Benfica è vicino a Jose Mourinho per il post Bruno Lage. Come anticipato da ‘A Bola’, infatti, sono stati confermati i contatti tra le due parti dopo che, la squadra portoghese, nelle scorse ore ha rimediato una sconfitta contro il Qarabağ.

Nel dettaglio: Otamendi e compagni erano passati in vantaggio grazie ai gol di Pavlidis e l’ex Juventus Barrenechea. Ma i portoghesi, nel corso della sfida, si sono fatti rimontare e hanno perso 3-2.

Contatti confermati, dunque, tra Mourinho e il Benfica.

Con la squadra portoghese che, nella prossima sfida di Champions League, sfiderà il Chelsea a Stamford Bridge il 30 ottobre.